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«Таких достижений еще не было»: главный тренер сборной прокомментировал победу России на ЧМ в парном могуле

Виктория Ивашечкина
16:04 09.03.2021
Чемпионкой мира стала Анастасия Смирнова, а на втором месте оказалась Виктория Лазаренко.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Федерация фристайла России, РИА Новости
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Главный тренер сборной РФ по фристайлу Михаил Носов прокомментировал «Звезде» первую в истории победу России на чемпионате мира в парном могуле фристайлисток Виктории Лазаренко и Анастасии Смирновой. 

«Подготовительный сезон складывался довольно сложно, потому что в своей подготовке летом-осенью мы были привязаны к ледникам, которые находятся за рубежом. Следовательно, до октября мы выехать никуда не могли. Пришлось корректировать и перестраивать всю программу тренировочную. Первый выезд у команды на снег был только в октябре в Швейцарии. В этом моменте мы отставали от своих конкурентов, приходилось многое наверстывать», - прокомментировал Носов.

Он также напомнил, что этапы Кубка мира были проведены в сокращенном формате. В США российские спортсмены не смогли принять участие в соревнованиях и сосредоточились на подготовке к ЧМ.

«Изначально он должен был пройти в одном месте, в Китае. Но в связи с тем, что власти этой страны запретили проведение состязаний из-за пандемии, то чемпионат мира был разделен на несколько стран. Результатом команда довольна, потому что таких достижений в российском могуле еще не было. Но впереди еще много работы», - подытожил тренер.

Чемпионат мира в дисциплинах могул и лыжная акробатика проходил в Алма-Ате. В связи с решением Спортивного арбитражного суда российские фристайлисты выступают под названием RSF (Russian Ski Federation) и флагом Олимпийского комитета России.

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