Олег Романцев рассказал о самочувствии после перенесенного инфаркта

Бывший тренер московского футбольного клуба «Спартак» Олег Романцев выписан из больницы. Об этом «Звезде» рассказал сам Романцев. По его словам, чувствует он себя гораздо лучше, и хотя был выписан из больницы, остается под наблюдением врачей.

«Все нормально, самочувствие намного лучше, чем неделю назад. Выпустили не насовсем, все время под контролем надо быть. Раз в неделю появляться там, кардиограмму снимать, УЗИ делать, обычные дела», - отметил Романцев, добавив, что вернулся домой из больницы всего час назад.

Напомним, о госпитализации Олега Романцева с инфарктом стало известно во вторник, 2 марта. Позже президент Союза ветеранов футбола Александр Мирзоян сообщил, что Романцева прооперировали.