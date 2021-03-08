СМИ: лыжнику Клебо могут вернуть золото Оберстдорфа

Норвежскому лыжнику Йоханнесу Клебо могут вернуть золотую медаль чемпионата мира в марафоне. Это произойдет, если специальная комиссия удовлетворит апелляцию спортсмена. По словам рейс-директора Международной федерации лыжного спорта Пьера Миньерея, это вполне вероятно, учитывая большое количество людей, входящих в ее состав. Федерация на решение комиссии повлиять не может, зачастую ее члены принимают решение отличное от мнения жюри, сообщило издание Aftenposten.

Клебо стал виновником инцидента на финише марафона на 50 километров в немецком Оберстдорфе, где он столкнулся с россиянином Александром Большуновым. В результате, последний сломал палку и не смог финишировать первым и пропустил вперед еще одного норвежца Эмиля Иверсена.

После поданного протеста, Клебо был дисквалифицирован, а Большунову вручили серебряную медаль. Золото досталось Иверсену, бронзу получил еще один норвежец Симен Хегстад Крюгер.