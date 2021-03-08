Звезды на льду Байкала: как легендарные хоккеисты поддержали борьбу за экологию в Иркутской области

Прозрачный лед самого глубокого озера, яркое солнце, весенняя погода и скрежет коньков - на Байкале состоялся уникальный матч с участием легендарных хоккеистов. Команда под руководством Вячеслава Фетисова сразилась со сборной Иркутской области. Необычную встречу посвятили открытию Года Байкала в нашей стране.

На лед, прозрачный как хрусталь, и толщиной почти два метра вышли звезды хоккея Андрей Коваленко, Александр Якушев, Алексей Катасонов, Валерий Каменский и Вячеслав Фетисов. Последний и предложил сыграть в хоккей прямо на льду Байкала, в самом главном месте на планете Земля - именно так двукратный олимпийский чемпион и председатель Всероссийского общества охраны природы назвал Байкал.

«Мы должны были играть на Северном полюсе, но так как лед там очень стремительно тает, никто там никогда не играл, и, скорее всего, это могло бы быть последней игрой. Поэтому проект такой звучный получился, и мы уже в 14 странах сыграли - и вот, добрались до Байкала», - рассказывает он.

В команде синих - представители региональных властей под руководством губернатора области Игоря Кобзева. Оказалось, глава Приангарья отлично держится на коньках и даже загнал в ворота красных свою шайбу.

Пока на льду Байкала разворачивается игровое противостояние, за судьбу самого озера начали бороться по-настоящему - причем на всех фронтах.

«Я являюсь послом Организации Объединенных Наций по экологии. И мы стоим все вместе, живущие на планете Земля перед выбором - или мы будем дальше гробить природу, или мы все сделаем для того, чтобы дать шанс детям и внукам жить», - отмечает Фетисов.

Байкал - это жемчужина и всемирное достояние, добавляет двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов.

«Поэтому мы пытаемся привлечь внимание для того, чтобы добрее относились к экологии», - говорит он.

Если вся пресная вода в мире закончится, то Байкал сможет поить все человечество Земли еще 5000 лет - это самый большой резервуар пресной воды. Самое чистое, самое глубокое и самое большое озеро на планете сейчас под угрозой.

«Конечно, здесь имеется территория проживания, мы понимаем, что людей просто так нельзя переселить, но создать условия для минимизации последствий их деятельности на озере Байкал можно - очистные сооружения, создание дамбы защитной. Ситуация уже несколько лет идет», - поясняет глава Иркутской области Игорь Кобзев.

Чтобы сохранить и преумножить богатство знаменитого озера, 2021 год объявлен годом Байкала - для привлечения внимания к проблемам водоема здесь все чаще будут проходить такие матчи. Сегодняшний, кстати, закончился со счетом 8:6 в пользу профессиональных хоккеистов.