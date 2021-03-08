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«Рубин» обыграл «Зенит» в матче РПЛ

Виктория Ивашечкина
19:44 08.03.2021
Таким образом, казанский ФК в турнирной таблице с 34 очками занимает 8-е место.
«Рубин» обыграл «Зенит» в матче РПЛ
© Фото: Максим Богодвид, РИА Новости
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Казанский ФК «Рубин» победил санкт-петербургский «Зенит» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:1. Так, голы забили следующие игроки: Деспотович (41, пенальти), Макаров (90+2) - Азмун (75).

Таким образом, в турнирной таблице «Рубин» с 34 очками занимает 8-е место. А «Зенит» лидирует с 42 очками, говорится на сайте РПЛ. Также уточняется, что «Рубин» в воскресенье, 14 марта, сыграет с «Уфой».

В воскресенье, 28 февраля, футболисты московского «Спартака» впервые за десять лет уступили казанскому «Рубину» на своем поле. Матч 20-го тура РПЛ в столице завершился со счетом 2:0 в пользу гостей.

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