Спорт «Локомотив» нанес крупное поражение «Арсеналу» в матче РПЛ Анна Назайкина Московский клуб прервал восьмиматчевую безвыигрышную серию на выезде во всех турнирах. © Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости Читайте нас на: Московский футбольный клуб «Локомотив» обыграл тульский «Арсенал» в гостевом матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 3:0.



Голы забили Федор Смолов (71 минута), Мурило (75) и Рифат Жемалетдинов (85). Таким образом, столичному клубу удалось прервать восьмиматчевую безвыигрышную серию на выезде во всех турнирах и обыграть «Арсенал» в Туле впервые за почти четыре года. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика