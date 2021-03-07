«Главный герой гонки»: Путин поздравил Большунова с медалью на ЧМ в Оберстдорфе

Президент России Владимир Путин поздравил российского лыжника Александра Большунова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

Президент отметил, что Александр Большунов главный герой гонки.

«Владимир Путин направил поздравительную телеграмму получившему серебряную медаль в гонке на 50 километров Александру Большунову», - сказал он.

Ранее российский лыжник Александр Большунов стал серебряным призером в масс-старте на 50 км классическим стилем на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

В результате борьбы за первое место гонки с норвежцем Большунов сломал свою палку, из-за чего финишировал третьим, а Клебо - первым. После инцидента судейская коллегия рассмотрела детально произошедший на финише инцидент и вынесла вердикт, что норвежский гонщик коснулся рукой россиянина.