«Спартак» разгромил «Краснодар» в матче 21-го тура РПЛ

В Москве в матче 21-го тура Российской премьер-лиги футболисты московского «Спартака» обыграли «Краснодар». Воскресная встреча завершилась со счетом 6:1.

В сборной «Спартака» отличились Александр Соболев и Джордан Ларссон. Они оба оформили дубль. Также голами отметились Куинси Промес и Эсекель Понсе.

У «Краснодара» единственный гол принадлежит Юрию Газинскому.

Матч начался с минуты молчания в память об известном российском комментаторе Юрии Розанове. Он скончался 3 марта 2021 года в возрасте 59 лет.