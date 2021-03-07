Сборная России заняла пятое место на ЧМ по лыжным видам спорта
Россияне в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) выступали в Германии под названием RSF.
© Фото: Emmi Korhonen via www.imago-imagwww.imago-images.de Globallookpress
На чемпионате мира по лыжным видам спорта в Германии Россия заняла пятое место. В общем зачете было завоевано одно золото, три серебра и одна бронза.
Первое место заняли норвежцы, с результатом 13 золотых, 11 серебряных и семь бронзовых наград. Второе место досталось австрийцам, а тройку лидеров заключили шведы.
Ранее российский лыжник Александр Большунов стал серебряным призером в масс-старте на 50 км классическим стилем на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.