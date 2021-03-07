Стерлинга выписали из больницы после запрещенного удара Яна

Боец из Соединенных Штатов Алджамейн Стерлинг выписан из больницы после поединка с россиянином Петром Яном. Об этом сообщили в команде спортсмена.

«Алджамейн чувствует себя нормально», - пишут «Известия».

Американец был доставлен в больницу в результате удара коленом Яном. За использование запрещенного приема россиянин был дисквалифицирован и лишен титула чемпиона UFC в легчайшей весовой категории. По решению судей, чемпионом был объявлен Стерлинг, однако пояс боец не принял и бросил его на пол.