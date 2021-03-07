Большунову присудили серебро после дисквалификации Клебо в марафоне на ЧМ по лыжным гонкам

Российский лыжник Александр Большунов стал серебряным призером в масс-старте на 50 км классическим стилем на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

В результате борьбы за первое место гонки с норвежцем Большунов сломал свою палку, из-за чего финишировал третьим, а Клебо - первым. После инцидента судейская коллегия рассмотрела детально произошедший на финише инцидент и вынесла вердикт, что норвежский гонщик коснулся рукой россиянина.

После объявления о дисквалификации Клебо россиянин вновь заплакал из-за обиды, поскольку спортсмен вполне мог побороться за золото.

На церемонии награждения Большунов отказался надевать серебряную медаль.