Большунову присудили серебро после дисквалификации Клебо в марафоне на ЧМ по лыжным гонкам
Специальное жюри удовлетворило протест сборной России на действия Йоханнеса Клебо. Таким образом, золотая медаль норвежца ушла его соотечественнику Иверсену, а россиянину досталось второе место.
© Фото: Karl-Josef Hildenbrand, dpa, Globallookpress
Российский лыжник Александр Большунов стал серебряным призером в масс-старте на 50 км классическим стилем на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.
В результате борьбы за первое место гонки с норвежцем Большунов сломал свою палку, из-за чего финишировал третьим, а Клебо - первым. После инцидента судейская коллегия рассмотрела детально произошедший на финише инцидент и вынесла вердикт, что норвежский гонщик коснулся рукой россиянина.
После объявления о дисквалификации Клебо россиянин вновь заплакал из-за обиды, поскольку спортсмен вполне мог побороться за золото.
На церемонии награждения Большунов отказался надевать серебряную медаль.