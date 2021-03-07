Взявший золото гонки на 50 км на ЧМ норвежский лыжник Клебо дисквалифицирован решением жюри

На чемпионате мира по итогам инцидента на гонке лыжник Йоханнес Клебо, выигравший мужской марафон с общего старта на дистанции 50 километров классическим стилем, был дисквалифицирован после того, как судьи рассмотрели момент столкновения норвежца с россиянином Большуновым.

«Это нарушение. Суть заключается в чем: по правилам соревнований в эстафетных и остальных финишах каждый участник должен занять свой коридор. В данном случае Большунов вышел в коридор к правому краю первым. И этот коридор должен был быть за ним», - высказал свое мнение Щелканов.

Он также отметил, что в коридор Большунова мог встать только один спортсмен и идти за ним вслед.

«В его коридор может встать только второй спортсмен сзади и уже не создавать ему помеху. Клебо должен был уйти в левую сторону. Но Клебо пошел вслед за Большуновым в этот крайний правый коридор», - объяснил Щелканов.

Ранее Александр Большунов взял бронзу в марафоне на ЧМ по лыжным гонкам. На финишной прямой россиянин сломал палку, пропустив своих соперников - норвежцев Йоханнеса Клебо и Эмиля Иверсена - вперед.

Победу в заключительной гонке ЧМ одержал норвежец Йоханнес Клебо, который преодолел дистанцию за 10 минут 52,2 секунды. Серебро досталось его соотечественнику Эмилю Иверсену, который добрался до финиша позже на 0,7 секунды. После гонки российская сторона подала протест, который был удовлетворен.

В итоге серебряную медаль присудили Большунову, а бронза перешла еще одному норвежцу - Симену Хегстаду Крюгеру.