Александр Большунов взял бронзу в марафоне на ЧМ по лыжным гонкам

Россиянин Александр Большунов занял третье место в масс-старте на 50 км классическим стилем на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. Победу в заключительной гонке ЧМ одержал норвежец Йоханнес Клебо, который преодолел дистанцию за 10 минут 52,2 секунды. Серебро досталось его соотечественнику Эмилю Иверсену, который добрался до финиша позже на 0,7 секунды. Большунову не повезло на финишной прямой: он сломал палку и пропустил своих соперников вперед, отстав от Клебо на 1,4 с.

В связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) россияне выступают на чемпионате мира в Германии под аббревиатурой RSF (Russian Ski Federation - Федерация лыжных видов спорта России) и флагом ОКР. На форме спортсменов нет изображений российского флага и герба, а вместо гимна РФ в случае победы на церемонии награждения звучит гимн Международной федерации лыжного спорта.