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Состоялось прощание с Юрием Розановым

Кира Карон
19:40 04.03.2021
Спортивный комментатор умер 3 марта 2021 года на 60-м году жизни.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: instagram.com rozanov.iurii Globallookpress
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Прощание с известным российским спортивным комментатором прошло в Москве. Юрий Розанов, которого коллеги ласково называли дядя, до последнего вел репортажи с футбольных и хоккейных матчей, выходя в эфир даже после тяжелых курсов химиотерапии.
 
Его борьба с болезнью - пример высочайшего мужества. В последних интервью он повторял, что ему нечего бояться, потому что прожил жизнь с лучшей женщиной на планете.
 
Сегодня вдова Юрия Розанова услышала много теплых слов. Ее поблагодарили за огромную поддержку, которую она оказывала мужу.

Юрий Розанов умер 3 марта 2021 года в возрасте 59 лет. Трагическую новость журналистам подтвердила его супруга Жанна Розанова.

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