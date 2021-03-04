Состоялось прощание с Юрием Розановым

Прощание с известным российским спортивным комментатором прошло в Москве. Юрий Розанов, которого коллеги ласково называли дядя, до последнего вел репортажи с футбольных и хоккейных матчей, выходя в эфир даже после тяжелых курсов химиотерапии.



Его борьба с болезнью - пример высочайшего мужества. В последних интервью он повторял, что ему нечего бояться, потому что прожил жизнь с лучшей женщиной на планете.



Сегодня вдова Юрия Розанова услышала много теплых слов. Ее поблагодарили за огромную поддержку, которую она оказывала мужу.

Юрий Розанов умер 3 марта 2021 года в возрасте 59 лет. Трагическую новость журналистам подтвердила его супруга Жанна Розанова.