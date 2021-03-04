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Россиянки взяли серебро в эстафете на чемпионате мира - 2021 по лыжным гонкам

Светлана Иванова
17:04 04.03.2021
Российская команда уступила норвежкам 26,6 секунды.
Россиянки взяли серебро в эстафете на чемпионате мира - 2021 по лыжным гонкам
© Фото: Johanna Lundberg, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Россиянки Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева завоевали серебряные медали в эстафете 4х5 км по лыжным гонкам на чемпионате мира в Оберстдорфе. На первую ступень пьедестала взошла команда Норвегии. Бронза досталась представительницам Финляндии.

Первой на этап из россиянок вышла дебютантка Яна Кирпиченко, лыжница не позволила своей конкурентке Тириль Уднес Венг оторваться. Юлия Ступак бежала во втором этапе, в ходе которого вместе с норвежкой Хейди Венг сумела обойти соперниц.

На третьем этапе россиянка Татьяна Сорина боролась со звездой сборной Норвегии Тересой Йохауг, однако уступила ей на передаче этапа почти 20 секунд. Последней из россиянок бежала Наталья Непряева, которая не смогла составить конкуренцию Хелене Марие Фоссесхолм в борьбе за первое место, однако удержала второе место.

В итоге российская сборная уступила победителям 26,6 секунды.

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