Ксения Шойгу и Вячеслав Екимов подписали соглашение о сотрудничестве Федерации триатлона и ФВСР

Президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу и президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов подписали меморандум о сотрудничестве. Встреча сторон проходила на петербургском велодроме «Локосфинкс» в четверг.

«На мой взгляд, это подписание должно было быть достаточно давно, еще до моего президентства, но тем не менее мы подписали сегодня, и это уже большой успех для нас. Сначала я думала, что это будет сотрудничество исключительно в рамках обмена опытом, в рамках тренерского состава, подготовки спортсменов, но тем не менее сейчас мы поговорили и наметили огромное количество вещей, с которыми нам предстоит вместе бороться, работать», - рассказала «Звезде» Ксения Шойгу.

Она отметила, что Федерация велосипедного спорта имеет огромный опыт, который в Федерации триатлона собираются перенять, что позволит спортсменам иметь большое преимущество с точки зрения велоэтапа на всех международных гонках и занимать самые высокие места.

Также Шойгу рассказала о планах Федерации триатлона подписать соглашение о сотрудничестве с Федерацией плавания и Федерацией легкой атлетики, на данный момент соглашения выверяются.

Напомним, Екимов был переизбран на свой пост в декабре 2020 года, Шойгу в то же время возглавила Федерацию триатлона.