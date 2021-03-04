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Команда «Формулы-1» «Хаас» представила новый болид в цветах российского флага

Валентина Пескова
14:31 04.03.2021
Гоночная машина в новом сезоне получила белую ливрею с большим количеством элементов своего нового спонсора, которым стала российская компания.
Команда «Формулы-1» «Хаас» представила новый болид в цветах российского флага
© Фото: HaasF1Team, twitter
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Гонщики команды «Хаас» - участницы «Формулы-1» - будут принимать участие в престижных состязаниях в сезоне-2021 в болидах, дизайн которых имеет цвета, соответствующие флагу России.

Изображения болида опубликованы в социальных сетях команды. Бело-сине-красное оформление болиды получили, поскольку с нового сезона спонсором команды будет российская компания «Уралкалий», в связи с чем название «Хаас» сменится на Uralkali Haas F1.

Пилотировать болид, который получил индекс VF-21, в новом сезоне будут россиянин Никита Мазепин и немец Мик Шумахер. Для «Хааса» предстоящий сезон станет шестым в «Королевских гонках».

Российский гонщик Никита Мазепин будет выступать в «Формуле-1» в статусе нейтрального атлета без флага и гимна России в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) из-за спора между WADA и РУСАДА.

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