СМИ: Фигуристка Косторная вернулась в группу Этери Тутберидзе

Российская фигуристка Алена Косторная вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе, от которой ушла летом 2020 года к Евгению Плющенко. О переходе спортсменки сообщил в Telegram-канале журналист Василий Конов.

«Тутберидзе приняла Косторную, возвращение состоялось», - написал Конов.

Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию и победительница финала Гран-при 2019-2020 годов не смогла отобраться в основной состав российской сборной по фигурному катанию на чемпионат мира 2021 года. Спортсменка пропустила ЧР 2021 года по состоянию здоровья и стала шестой в финале Кубка России.