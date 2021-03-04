«Останется обида»: Бутырская считает, что возвращение Косторной к Тутберидзе будет тяжелым

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская прокомментировала возможное возвращение фигуристки Алены Косторной из академии Плющенко к бывшей наставнице Этери Тутберидзе. Как предположила Бутырская в комментарии «Звезде», если Тутберидзе вернет Косторную в «Хрустальный», то это произойдет на определенных условиях.

При этом, по мнению бывшей фигуристки, возврат, если он состоится, будет тяжелым, потому что в душе тренера «останется обида».

Бутырская также подчеркнула, что в группе «Хрустальный» есть плеяда фигуристок, которым нужно уделять внимание, особенно в преддверии олимпийского сезона.

Вместе с тем Бутырская допустила, что у Тутберидзе могут быть определенные причины, чтобы вновь согласиться работать с Косторной.

Алена Косторная является чемпионкой Европы 2020 года по фигурному катанию и победительницей финала Гран-при 2019-2020 годов. Летом 2020 года стало известно, что фигуристка покинула группу Этери Тутберидзе и стала тренироваться в академии Плющенко.

Новости о возможном возвращении Косторной в «Хрустальный» появились вечером в среду, 3 марта. Сама фигуристка от комментариев по этой теме отказалась. В свою очередь, хореограф группы «Хрустальный» Алексей Железняков считает, что спортсменке нужно дать шанс вернуться.