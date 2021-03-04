Хореограф Тутберизде призвал поклонников фигурного катания не «уничтожать» Косторную
Хореограф группы «Хрустальный» Алексей Железняков прокомментировал возможное возвращение чемпионки Европы 2020 года по фигурному катанию среди женщин Алены Косторной из академии Плющенко к бывшей наставнице Этери Тутберидзе. Как рассказал Железняков в комментарии «Звезде», он пока не обсуждал эту тему с главным тренером группы и не владеет точной информацией.
По данным хореографа, решение по Косторной будет принято в четверг, 4 марта, во время совещания тренерского штаба. Железняков подчеркнул, что последнее слово о том, возвращаться ли спортсмену обратно, остается за Тутберидзе.
«Меня в "Хрустальном" еще не было. Я еду сейчас только туда сегодня поработать. Я так понимаю, что там будет совещание тренерского штаба и приниматься будет решение, принимать спортсменку или нет назад. Я не знаю точной информации, с Этери Георгиевной я не разговаривал. В любом случае решать будет она как главный тренер, это естественно», - пояснил Железняков.
Со своей точки зрения он считает возможным возвращение спортсменки к бывшему тренеру, невзирая на громкий уход в свое время.
«Алена подросток, у каждого из нас есть свой характер, у Алены своеобразный характер, она наломала дров, можно сказать, но мы же все люди, не машины, и надо уметь прощать, тем более, когда человек еще не созрел, его нужно направить в нужное русло, показать ему правильную дорогу, правильный путь», - указал хореограф.
Железняков раскритиковал позицию некоторых поклонников фигурного катания, которые обрушились с критикой на фигуристку из-за слухов о возможном возвращении к бывшей наставнице.
«Если мы будет категорично за это наших детей, наших подростков, так скажем, уничтожать, как это делают некоторые болельщики ФК, которые отреагировали на мои высказывания: предатель, не прощать, распни ее, распни, кричат. Ну куда это годится? Зло порождает зло, добро порождает добро. Если человек искренне понял, что натворил, и хочет изменить ситуацию, я считаю, что нужно простить», - пояснил Железняков.
При этом хореограф подчеркнул, что озвучил исключительно свою позицию, а решение остается за Тутберидзе.
Алена Косторная - лидер прошлого сезона. Фигуристка стала чемпионкой Европы в 2020 году, завоевала золотую медаль финала Гран-при 2019-2020 годов и серебряную на чемпионате России 2020 года. Косторную считали одной из главных претенденток на высшую ступеньку пьедестала чемпионата мира, однако турнир отменили из-за эпидемии коронавирусной инфекции. В этом году фигуристка пропустила чемпионат России по фигурному катанию среди женщин по состоянию здоровья, заняла шестое место в финале Кубка России и стала лишь первой запасной в списке российской команды на чемпионат мира по фигурному катанию.
Летом 2020 года стало известно, что фигуристка покинула группу Этери Тутберидзе и стала тренироваться в академии Плющенко.