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Хореограф Тутберизде призвал поклонников фигурного катания не «уничтожать» Косторную

Светлана Иванова
10:57 04.03.2021
Алексей Железняков раскритиковал позицию некоторых поклонников фигурного катания, которые обрушились с критикой на фигуристку из-за слухов о возможном возвращении к бывшей наставнице Этери Тутберидзе.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Raniero Corbelletti, AFLO, Globallookpress
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Хореограф группы «Хрустальный» Алексей Железняков прокомментировал возможное возвращение чемпионки Европы 2020 года по фигурному катанию среди женщин Алены Косторной из академии Плющенко к бывшей наставнице Этери Тутберидзе. Как рассказал Железняков в комментарии «Звезде», он пока не обсуждал эту тему с главным тренером группы и не владеет точной информацией.

По данным хореографа, решение по Косторной будет принято в четверг, 4 марта, во время совещания тренерского штаба. Железняков подчеркнул, что последнее слово о том, возвращаться ли спортсмену обратно, остается за Тутберидзе.

«Меня в "Хрустальном" еще не было. Я еду сейчас только туда сегодня поработать. Я так понимаю, что там будет совещание тренерского штаба и приниматься будет решение, принимать спортсменку или нет назад. Я не знаю точной информации, с Этери Георгиевной я не разговаривал. В любом случае решать будет она как главный тренер, это естественно», - пояснил Железняков.

Со своей точки зрения он считает возможным возвращение спортсменки к бывшему тренеру, невзирая на громкий уход в свое время.

«Алена подросток, у каждого из нас есть свой характер, у Алены своеобразный характер, она наломала дров, можно сказать, но мы же все люди, не машины, и надо уметь прощать, тем более, когда человек еще не созрел, его нужно направить в нужное русло, показать ему правильную дорогу, правильный путь», - указал хореограф.

Железняков раскритиковал позицию некоторых поклонников фигурного катания, которые обрушились с критикой на фигуристку из-за слухов о возможном возвращении к бывшей наставнице.

«Если мы будет категорично за это наших детей, наших подростков, так скажем, уничтожать, как это делают некоторые болельщики ФК, которые отреагировали на мои высказывания: предатель, не прощать, распни ее, распни, кричат. Ну куда это годится? Зло порождает зло, добро порождает добро. Если человек искренне понял, что натворил, и хочет изменить ситуацию, я считаю, что нужно простить», - пояснил Железняков.

При этом хореограф подчеркнул, что озвучил исключительно свою позицию, а решение остается за Тутберидзе.

Алена Косторная - лидер прошлого сезона. Фигуристка стала чемпионкой Европы в 2020 году, завоевала золотую медаль финала Гран-при 2019-2020 годов и серебряную на чемпионате России 2020 года. Косторную считали одной из главных претенденток на высшую ступеньку пьедестала чемпионата мира, однако турнир отменили из-за эпидемии коронавирусной инфекции. В этом году фигуристка пропустила чемпионат России по фигурному катанию среди женщин по состоянию здоровья, заняла шестое место в финале Кубка России и стала лишь первой запасной в списке российской команды на чемпионат мира по фигурному катанию.

Летом 2020 года стало известно, что фигуристка покинула группу Этери Тутберидзе и стала тренироваться в академии Плющенко.

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