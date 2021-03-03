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Сто дней до турнира: кубок чемпионата Европы по футболу доставили в Санкт-Петербург

Алена Миронова
10:08 03.03.2021
В прошлом году турнир был перенесен из-за пандемии коронавируса.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
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Кубок чемпионата Европы по футболу доставили в Санкт-Петербург. Он пробудет там несколько дней в рамках турне.

Северная столица станет одним из 12 городов, которые примут чемпионат. На «Зенит-Арене» пройдут три матча группового этапа, в том числе два с нашей сборной, а также один четвертьфинал. Сборная России выйдет играть против Бельгии и Финляндии. 

Ранее сообщалось, что из-за пандемии турнир могут провести либо в одной стране, либо в небольшой группе государств.

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