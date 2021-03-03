Сто дней до турнира: кубок чемпионата Европы по футболу доставили в Санкт-Петербург
В прошлом году турнир был перенесен из-за пандемии коронавируса.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
Кубок чемпионата Европы по футболу доставили в Санкт-Петербург. Он пробудет там несколько дней в рамках турне.
Северная столица станет одним из 12 городов, которые примут чемпионат. На «Зенит-Арене» пройдут три матча группового этапа, в том числе два с нашей сборной, а также один четвертьфинал. Сборная России выйдет играть против Бельгии и Финляндии.
Ранее сообщалось, что из-за пандемии турнир могут провести либо в одной стране, либо в небольшой группе государств.