Косторная прокомментировала слухи о возвращении к Тутберидзе

Российская фигуристка Алена Косторная сообщила, что не будет обсуждать тему своего возможного перехода из группы двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе . Об этом сообщило агенство РИА Новости.

«Я просто не обсуждаю эту тему», - ответила Косторная по телефону.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила спортивное будущее фигуристок Александры Трусовой и Алены Косторной после ухода от тренера Этери Тутберидзе. Тарасова подчеркнула, что обе спортсменки «своих позиций не сдадут».