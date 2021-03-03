Медведев упустил шанс стать второй ракеткой мира

На турнире ATP-500 в Роттердаме российский теннисист Даниил Медведев не смог преодолеть первый круг. Спортсмен уступил сербу Душану Лайовичу, который занимает 27-ю строчку в рейтинге ATP в двух сетах (6:7, 4:6).

Матч продлился 1 час 35 минут. В Нидерландах Медведеву необходимо было дойти до финала, чтобы стать второй ракеткой в мире.

В феврале Медведев поднялся на третье место в рейтинге ATP, после того как стал финалистом Australian Open 2021.

В рейтинге лидирует серб Новак Джокович, который обыграл Медведева в Австралии, на втором месте испанец Рафаэль Надаль.