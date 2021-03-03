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Олимпийские игры в Токио могут пройти без иностранных болельщиков

Светлана Головина
17:24 03.03.2021
По словам главы оргкомитета Игр, окончательное решение будет принято к 25 марта.
Олимпийские игры в Токио могут пройти без иностранных болельщиков
© Фото: Natsuki Sakai, AFLO, Globallookpress
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Олимпийские игры в Токио могут пройти без иностранных болельщиков в целях предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщила глава оргкомитета Сейко Хасимото в ходе рабочей встречи.

«Дело не в том, сложно это или нет допустить зарубежных зрителей, а в том, будет ли это безопасно для Игр, для граждан Японии. Это приоритет», - цитирует ее The Independent.

По словам Хасимото, решение будет принято к 25 марта - ко времени эстафеты олимпийского огня.

Также на повестке был поднят вопрос об ограничениях по вместимости спортивных объектов и соблюдении мер безопасности. Решение намерены принять до конца апреля.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

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