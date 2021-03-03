«Огромное желание жить»: Черданцев рассказал о двухлетней борьбе Розанова с раком

Российский спортивный комментатор Юрий Розанов, о чьей смерти стало известно в среду, 3 марта, два года сражался с онкологией. Об этом в комментарии «Звезде» рассказал его коллега Георгий Черданцев. По его словам, когда Розанов попал в больницу, врачи отвели ему всего полгода жизни, однако благодаря огромной силе воле он продлил этот срок.

«Очень сложно о таких вещах говорить, но Юра продемонстрировал огромную силу воли, огромное желание жить, я знаю из первоисточников, когда он попал два года назад в первый раз в больницу, там срок поставили полгода максимум, но он боролся целых два года, это очень сильный характер. Но, к сожалению, человечество летает в космос, а рак победить пока не может», - отметил Черданцев.

Он также назвал Розанова одним из столпов профессии, продолжателем традиции легендарного советского спортивного Николая Николаевича Озерова в плане многопрофильности.

«Человек, который умел комментировать все. <...>Именно так работали комментаторы в советское время, а сейчас больше востребована специализация на определенных видах спорта, но Юра мог комментировать любой вид спорта, начиная от футбола и заканчивая чем угодно, например, велосипедный спорт Юра однажды комментировал на Олимпиаде и сделал это блестяще», - указал Черданцев.

Он также выразил соболезнования по поводу смерти своего коллеги.

О смерти Розанова сообщила его супруга. Панихида и прощание с59-летним спортивным комментатором состоятся в четверг, 4 марта.

Юрий Розанов начинал свою карьеру телекомментатора на «НТВ-Плюс». В 2012 году мужчину наградили премией «ТЭФИ» в номинации «спортивный комментатор/ведущий спортивной программы». В мае 2018 года открыл свою онлайн-школу спортивного комментирования.