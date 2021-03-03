Путин поздравил российского сноубордиста Логинова с победой на чемпионате мира

Президент России Владимир Путин поздравил сноубордиста Дмитрия Логинова с победой на чемпионате мира-2021 в Словении в параллельном гигантском слаломе. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«В противостоянии с серьезными, именитыми соперниками вы проявили недюжинную силу воли, характер и по-настоящему соревновательный настрой. Защитили свой высокий титул чемпиона мира в параллельном гигантском слаломе», - говорится в сообщении.

Глава государства также выразил благодарность тренерам, наставникам и всем, кто помог добиться блестящих результатов.

Россиянин Дмитрий Логинов занял первое место в параллельном гигантском слаломе на чемпионате мира по сноуборду в параллельных дисциплинах. Андрей Соболев занял третье место.