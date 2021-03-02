Тяжелоатлетку Сливенко временно отстранили из-за допинга

Олимпийская чемпионка по тяжелой атлетике Оксана Сливенко временно отстранена по подозрению в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации тяжелой атлетики.

Решение федерации вступило в силу с 1 марта 2021 года. Расследование в отношении легкоатлетки основано на данных, полученных из базы московской антидопинговой лаборатории.

Дело 34-летней спортсменки ведет Международное агенство по тестированию.

Сливенко является чемпионкой Олимпийских игр 2008 года в весовой категории до 69 кг. За свою карьеру она была трижды победителем чемпионатов мира и шесть раз на чемпионатах Европы.