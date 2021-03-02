Спорт Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев рассказал о своем состоянии после операции Алена Миронова Заслуженный тренер РСФСР успешно перенес операцию и чувствует себя нормально. © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Бывший главный тренер сборной России по футболу и московского «Спартака» Олег Романцев рассказал «Звезде» о своем самочувствии. «Все идет по плану. Еще 2-3 дня придется в реанимации, правда, но это как положено после такой операции. Даже если я хорошо себя чувствую, меня еще пару дней могут тут продержать. А чувствую себя нормально», - сообщил Романцев. Ранее заслуженного тренера РСФСР госпитализировали с инфарктом. В настоящий момент он успешно перенес операцию. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика