Бывшего главного тренера московского «Спартака» Олега Романцева госпитализировали с инфарктом
Советский футболист находится в реанимации, врачи оценивают его состояние как средней тяжести.
© Фото: ТРК "Звезда"
|
Бывшего главного тренера московского «Спартака» Олега Романцева госпитализировали с инфарктом
Советский футболист находится в реанимации, врачи оценивают его состояние как средней тяжести.
© Фото: ТРК "Звезда"
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