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Для несовершеннолетних россиян могут ввести налоговый вычет за спорт

Светлана Головина
03:23 15.03.2021
Выплата будет распространяться на детей, которые занимаются фитнесом или в спортивных секциях.
Для несовершеннолетних россиян могут ввести налоговый вычет за спорт
© Фото: pixabay
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С целью популяризации здорового образа жизни в России для несовершеннолетних граждан могут ввести налоговый вычет по НДФЛ. Об этом заявил член комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Валерий Скруг.

Данная инициатива подготовлена ко второму чтению законопроекта Государственной Думы. Вычет смогут получить дети занимающиеся фитнесом или в спортивных секциях, перечень организаций будет подготовлен министерством спорта.

По предварительным данным, в число услуг могут отнести не только тренировки, но и проведение физкультурных мероприятий в рамках комплекса ГТО.

«Налоговый вычет будут выделять в размере фактически произведенных расходов, однако его размер не может превышать 120 тысяч рублей за налоговый период с учетом других социальных вычетов по НДФЛ», - пишет «Парламентская газета».

Отмечается, что максимальная выплата может составить 15,6 тысячи рублей. На рассмотрение законопроект могут вынести 23 марта.

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