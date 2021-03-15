Назван состав сборной России по футболу для участия в отборочных матчах на ЧМ-2022

Тренерский штаб сборной России по футболу объявил состав игроков на мартовские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Список футболистов появился на сайте РФС. Всего в основном списке значится 27 футболистов.

Среди нападающих в состав вошли Артем Дзюба («Зенит»), Антон Заболотный («Сочи»), Александр Соболев («Спартак»). В составе защитников значатся Юрий Жирков («Зенит»), Марио Фернандес (ЦСКА), Георгий Джикия («Спартак») и другие футболисты. В полузащитниках - Ильзат Ахметов (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Андрей Мостовой («Зенит») и другие. В тройке вратарей - Сослан Джанаев («Сочи»), Антон Шунин («Динамо»), Юрий Дюпин («Рубин»).

В квалификации чемпионата мира сборная России стартует 24 марта, российские футболисты сыграют в гостях с командой Мальты. 27 марта наша сборная в Сочи примет команду Словении, а 30 марта в гостях встретится со сборной Словакии. Сборная РФ выступает в отборочной группе H, где также сыграют команды Кипра и Хорватии.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. От Европы в турнире примут участие 13 команд.