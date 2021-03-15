ПСЖ проиграл «Нанту» впервые почти за 20 лет

Футбольный клуб ПСЖ уступил победу в домашней встрече с игроками «Нанта» в рамках 29-го тура чемпионата Франции. Матч окончился со счетом 1:2.

Автором единственного гола парижского клуба на 42-й минуте матча стал Юлиан Дракслер. Среди футболистов «Нанта» мяч в ворота соперников забили Рандал Коло-Муани на 59-й и Мозес Симон на 71-й минуте игры.

До этого «Пари Сен-Жермен» не проигрывал «Нанту» почти 20 лет. Последний раз ПСЖ уступил в 2002 году в матче Кубка Франции со счетом 2:3.