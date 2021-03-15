ФИФА завела дела против трех российских футболистов

ФИФА завела дисциплинарные дела против двух российских футболистов и одной футболистки. Об этом сообщает служба коммуникаций РФС.

Отмечается, что спортсмены подозреваются в нарушении антидопинговых правил в 2013 году. Их личности не называются. Однако подчеркивается, что это не игроки, вызываемые в национальные сборные.

В российском ведомстве отметили, что находятся в постоянном контакте с ФИФА по данному вопросу. Футболистам будет оказана вся необходимая юридическая помощь.