Команда российских саблистов взяла золото на этапе Кубка мира в Будапеште

Российская мужская сборная по фехтованию на сабле заняла первое место в командных соревнованиях на этапе Кубка мира в Будапеште. Победу завоевали спортсмены Анатолий Костенко, Вениамин Решетников, Камиль Ибрагимов и Константин Лоханов.

Финальное противостояние проходило между командами РФ и Германии и окончилось со счетом 45:43 в пользу России. Бронзовую награду взяла сборная Венгрии, одолевшая команду Южной Кореи.

Ранее россиянка Юлия Ступак стала первой в лыжном масс-старте на 10 километров на финальном этапе Кубка мира в швейцарском Энгадине. Ее победный результат составил 25 минут и 13,3 секунды.