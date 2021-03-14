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Команда российских саблистов взяла золото на этапе Кубка мира в Будапеште

Анна Берестовая
23:18 14.03.2021
На втором месте оказалась команда Германии.
Команда российских саблистов взяла золото на этапе Кубка мира в Будапеште
© Фото: pixabay.com
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Российская мужская сборная по фехтованию на сабле заняла первое место в командных соревнованиях на этапе Кубка мира в Будапеште. Победу завоевали спортсмены Анатолий Костенко, Вениамин Решетников, Камиль Ибрагимов и  Константин Лоханов.

Финальное противостояние проходило между командами РФ и Германии и окончилось со счетом 45:43 в пользу России. Бронзовую награду взяла сборная Венгрии, одолевшая команду Южной Кореи.

Ранее россиянка Юлия Ступак стала первой в лыжном масс-старте на 10 километров на финальном этапе Кубка мира в швейцарском Энгадине. Ее победный результат составил 25 минут и 13,3 секунды.

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