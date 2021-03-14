Глава Минспорта поздравил Большунова и Ступак с победами на этапе КМ по лыжным гонкам

Глава Минспорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил лыжников Александра Большунова и Юлию Ступак с успешными выступлениями в масс-стартах на этапе Кубка мира в Энгадине. Спортсмены бежали классическим стилем и показали высокие результаты.

«Российские лыжники снова порадовали нас своими блестящими результатами. Александр Большунов подтвердил свой класс и умение тактически выстроить гонку, именно благодаря грамотно выбранной тактике он смог оторваться от всех соперников и опередил на финише ближайшего преследователя - норвежца Йоханнеса Клебо на 18 секунд...», - заявил Матыцин в беседе с ТАСС

Что касается Юлии Ступак, отметил министр, то после ее возвращением в сборную она продолжает показывать высокие результаты и демонстрирует хорошую физическую форму.

Заключительный этап Кубка мира завершился 14 марта двумя гонками преследования. Александр Большунов досрочно завоевал победу в общем зачете, а Ступак продолжает борьбу за второе месте по итогам сезона 2020/21.