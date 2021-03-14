«Локомотив» одолел «Сочи» и поднялся на четвертое место в турнирной таблице

Футболисты «Локомотива» обыграли «Сочи» в 22-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча на «РЖД арене» в Москве завершилась со счетом 3:1.

Счет на 42-й минуте открыл игрок «железнодорожников» Франсуа Камано. На 56-й минуте он же оформил дубль. Футболисту «Сочи» Артуру Юсупову удалось отправить мяч в ворота соперников на 58-й минуте. Последний гол в матче в ворота «Сочи» забил на 88-й минуте футболист «Локомотива» Федор Смолов.

Набрав 37 очков, «Локомотив» поднялся на четвертое место в турнирной таблице. У «Сочи» очков столько же, однако по дополнительным показаниям клуб находится ниже - на пятом месте.

В следующем туре «Локомотиву» предстоит встретиться 18 марта с «Уфой». «Сочи» проведет игру с «Тамбовом» 19 марта.