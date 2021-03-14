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В ФК «Чертаново» сделали заявление по поводу избиения футболиста «Локомотива»

Анна Касаткина
21:25 14.03.2021
Клуб извинился перед Максимом Шнапцевым, которого госпитализировали с переломом носа и сотрясением мозга.
В ФК «Чертаново» сделали заявление по поводу избиения футболиста «Локомотива»
© Фото: Алексей Филиппов РИА Новости
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Массового избиения футболиста ФК «Локомотив» Максима Шнапцева после матча с «Чертаново» не было. Об этом говорится в заявлении «Чертаново» в воскресенье, 14 марта.

В клубе рассказали, что между Шнапцевым и игроком команды соперников Никитой Салтыковым возникали конфликты во время матча, прошедшего накануне. После окончания игры команды не были разведены между собой в подтрибунном помещении, охранников и представителей службы КРС при заходе футболистов там не находилось.

В «Чертаново» признали, что игрок их команды первым подошел к игроку «Локомотива», после чего возник очередной конфликт.

«Остальные игроки обеих команд и тренеры пытались разнять двух конфликтовавших футболистов, между которыми все-таки вспыхнула драка. При этом, никакого массового избиения футболиста "Локомотива", о котором пишут некоторые СМИ, не было», - говорится в заявлении.

Отмечается, что в клубе осуждают любую агрессию на футбольном поле и за его пределами, а потому дебют Салтыкова за главную команду, который должен был состояться в ближайшем домашнем матче первенства ФНЛ с «Шинником», будет отложен. Кроме того, ожидается решение по данному инциденту со стороны РФС.

«От имени школы "Чертаново" приносим извинения футболисту "Локомотива" Максиму Шнапцеву, желаем ему скорейшего выздоровления и возвращения на футбольное поле», - заключили в клубе.

Ранее сообщалось, что защитника юношеской команды «Локомотива» Шнапцева избили после матча с «Чертаново» Юношеской футбольной лиги-2. У молодого человека диагностировали перелом носа и сотрясение мозга.

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