Перелом носа и сотрясение: матч ЮФЛ между «Локомотивом» и «Чертаново» закончился избиением игрока

Игрока юношеской команды «Локомотива» Максима Шнапцева избили после матча с «Чертаново» Юношеской футбольной лиги-2. У молодого человека диагностирован перелом носа и сотрясение мозга, сообщает «Чемпионат».

По данным издания, нападение на футболиста произошло в подтрибунном помещении «Сапсан арены». Один из игроков «Чертаново», как уточняется, начал высказывать Шнапцеву претензии в связи с поведением на поле - последний якобы симулировали и затягивал время. Шнапцев оттолкнул оппонента, после чего в потасовку включились еще несколько игроков «Чертаново» и драка продолжилась уже на улице.

Юношеская футбольная лига отреагировала на происшествие - по ее информации, РФС запросил информацию у клубов, чтобы разобраться в произошедшем. В полиции «Звезде» подтвердили тот факт, что накануне из медучреждения поступила информация об обращении несовершеннолетнего в телесными повреждениями. По данному факту проводится проверка.