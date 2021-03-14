Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт Спорт

«Достиг почти всех целей»: тренер Большунова оценил его работу в завершившемся сезоне

Анна Назайкина
16:49 14.03.2021
Россиянин выиграл большой Хрустальный глобус за победу в общем зачете второй раз подряд.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Johanna Lundberg, Keystone Press Agency, Globallookpress
Читайте нас на:

Российский лыжник Александр Большунов за весь сезон-2020/21 достиг почти всех целей, ему удалось одержать большое количество побед. Об этом заявил «Звезде» его тренер, мастер спорта международного класса по лыжным гонкам Юрий Бородавко.

«За весь сезон он достиг почти всех целей, которые были поставлены. Он стал чемпионом мира, он выиграл Тур де Ски, он выиграл общий зачет Кубка мира. Что там говорить? Можно считать, что сезон удачный. Было очень большое количество побед на этапах Кубка мира. Я считаю, что сезон удался», - сказал тренер.

Российский лыжник Александр Большунов получил большой Хрустальный глобус за победу в общем зачете Кубка мира. Церемония награждения состоялась после заключительной гонки на последнем этапе Кубка мира в швейцарском Энгадине. Также спортсмену был вручен малый Хрустальный глобус как победителю дистанционного зачета.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
16:49 Спорт
Видео
«Достиг почти всех целей»: тренер Большунова оценил его работу в завершившемся сезоне
15:36 В стране и мире
Видео
Извлечен черный ящик упавшего в Алма-Аты самолета Ан-26
13:59 Эксклюзив
Видео
Раскрыты детали подготовки российского космонавта Корсакова к полету на Crew Dragon
10:50 Армия
Видео
Воздушные «войны»: кадры подготовки офицеров ВКС РФ в Военной академии в Твери
10:26 В стране и мире
Видео
Глава ГУ МВС заявил о вакцинации иностранных военных атташе «Спутником V»
Популярное
Популярное
Видео
Огромный радужный круг: кадры редкого природного явления в Сочи
Шатунов рассказал, как на его глазах убили участника «Ласкового мая»
Видео
Что мог позволить советский человек, живя в день всего лишь на 1 рубль
Кардиолог назвал неожиданный симптом смертельных заболеваний
Врач рассказал, что съесть перед завтраком для быстрого похудения
Названы вирусы, способные вызвать рак
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.