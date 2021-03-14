«Достиг почти всех целей»: тренер Большунова оценил его работу в завершившемся сезоне

Российский лыжник Александр Большунов за весь сезон-2020/21 достиг почти всех целей, ему удалось одержать большое количество побед. Об этом заявил «Звезде» его тренер, мастер спорта международного класса по лыжным гонкам Юрий Бородавко.

«За весь сезон он достиг почти всех целей, которые были поставлены. Он стал чемпионом мира, он выиграл Тур де Ски, он выиграл общий зачет Кубка мира. Что там говорить? Можно считать, что сезон удачный. Было очень большое количество побед на этапах Кубка мира. Я считаю, что сезон удался», - сказал тренер.

Российский лыжник Александр Большунов получил большой Хрустальный глобус за победу в общем зачете Кубка мира. Церемония награждения состоялась после заключительной гонки на последнем этапе Кубка мира в швейцарском Энгадине. Также спортсмену был вручен малый Хрустальный глобус как победителю дистанционного зачета.