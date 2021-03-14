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Тренер рассказал о тактике Большунова, приведшей к столкновению с Клебо перед финишем

Владимир Расходчиков
23:30 14.03.2021
Старший тренер сборной России объяснил действия Большунова и Клебо перед финишем на этапе ЧМ по лыжным гонкам, приведших к дисквалификации норвежца и потере лидерства российского лыжника.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Carl Sandin, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Инцидент, произошедший во время Чемпионата мира на мужском марафоне лыжной гонки с общего старта на дистанции 50 км классическим стилем между российским и норвежскими лыжниками Александром Большуновым и Йоханнесом Клебо стал результатом спортивной борьбы. Об этом в программе «Фетисов» заявил старший тренер сборной России по лыжным гонкам, заслуженный тренер России Юрий Бородавко.

«Те правила, которые прописаны, не совершенны на сто процентов. Саша Большунов - это достаточно быстро обучаемый спортсмен. Из-за того, что ранее с ним поступили не по-спортивному несколько раз, он выбрал тактику, чтобы выходить на последний подъем как можно первым, разогнаться на последнем спуске и контролировать соперников, перекрывая им лыжню. Я ему перед последним спуском кричал, что держи внешний радиус. Он это четко исполнил», - объяснил старший тренер сборной.

По словам Юрия Бородавко, в ходе предфинишной борьбы за лыжню у Большунова и Клебо было очень мало времени, чтобы предугадать действия друг друга. В итоге - оба спортсмена не смогли достигнуть желаемого.

«Клебо видел, что Большунов едет на большой радиус, то есть он не мог уже остановиться. Это все буквально доли секунды, у Клебо был свой план, он хотел занять крайнюю лыжню, если бы он останавливался и пропускал Большунова, это было бы равносильно поражению. В этой ситуации два проигравших спортсмена - это Большунов и Клебо», - заявил заслуженный тренер России.

По результатам столкновения лыжника Йоханнеса Клебо с россиянином Александром Большуновым, судьи приняли решение о дисквалификации спортсмена из Норвегии. В итоге серебряную медаль присудили Большунову, а бронза перешла другому норвежцу - Симену Хегстаду Крюгеру.

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