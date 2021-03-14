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Лыжнику Большунову вручили Хрустальный глобус за победу в общем зачете Кубка мира

Анна Назайкина
16:11 14.03.2021
Россиянин выиграл общий зачет во втором сезоне подряд.
Лыжнику Большунову вручили Хрустальный глобус за победу в общем зачете Кубка мира
© Фото: san_sanych_bolshunov, Instagram
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Российский лыжник Александр Большунов получил большой Хрустальный глобус за победу в общем зачете Кубка мира. Церемония награждения состоялась после заключительной гонки на последнем этапе Кубка мира в швейцарском Энгадине. Также спортсмену был вручен малый Хрустальный глобус как победителю дистанционного зачета.

В завершившемся сезоне Большунов набрал 1 765 очков, на втором месте - россиянин Иван Якимушкин (800 очков), третьим стал норвежский лыжник Йоханнес Клебо (663).

Напомним, что 27 февраля Большунов одержал победу в скиатлоне на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе - Александр впервые в спортивной карьере стал чемпионом мира. 7 марта он стал серебряным призером в масс-старте на 50 км классическим стилем на чемпионате мира.

В результате борьбы за первое место гонки с норвежцем Большунов сломал свою палку, из-за чего финишировал третьим, а Клебо - первым. После инцидента судейская коллегия рассмотрела детально произошедший на финише инцидент и вынесла вердикт, что норвежский гонщик коснулся рукой россиянина.

Накануне, 13 марта, спортсмен выиграл в масс-старте на 15 километров классическим стилем на этапе Кубка мира в Энгадине. Сегодня, 14 марта, на заключительном этапе россиянин занял шестое место в гонке преследования на 50 км свободным стилем.

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