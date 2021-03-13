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Капризов оформил свой первый хет-трик в NHL

Тамара Астапенкова
08:19 13.03.2021
Россиянин забросил шайбы в ворота Arizona Coyotes на 44-й, 46-й и 60-й минутах.
Капризов оформил свой первый хет-трик в NHL
© Фото: kirill_kaprizov, VK
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В рамках регулярного чемпионата NHL Minnesota Wild выиграла у Arizona Coyotes со счетом 4:0. Героем матча стал российский нападающий Кирилл Капризов, оформив свой первый хет-трик в Национальной хоккейной лиге.

Россиянин забросил шайбы в ворота Arizona Coyotes на 44-й, 46-й и 60-й минутах. Его признали первой звездой матча. Капризов проводит свой дебютный сезон в NHL. В четверг, 11 марта, она стал первым новичком в истории Minnesota Wild, который сумел набрать 20 очков за сезон. Сейчас у него уже на 3 очка больше - 10 голов и 13 передач за 25 матчей.

Ранее Forbes назвал футболиста Александра Головина и хоккеиста Кирилла Капризова самыми перспективными россиянами в возрасте до 30 лет. Напомним, что Капризов в июле 2020 года подписал двухлетний контракт новичка с Minnesota Wild, дебютировав в NHL 14 января 2021 года. В первом же матче он набрал 3 очка, отдав две голевые передачи и забив победную шайбу в овертайме.

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