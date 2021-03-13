В ОКР ответили на решение CAS о запрете «Катюши» на соревнованиях

Олимпийский комитет России (ОКР) продолжит поиск подходящей песни для замены национального гимна на международных соревнованиях. Об этом заявила председатель комиссии спортсменов ОКР и олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая.

Ранее стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил ОКР использовать песню «Катюша» в качестве альтернативы российскому гимну. Согласно вердикту международной организации, запрет касается любых связанных с Россией песен.

«"Катюша" - очень патриотичная песня, известная всему миру, поэтому и был предложен этот вариант. Чтобы когда российский спортсмен выступал, то об этом знали бы все страны. Раз отклонили, то будем искать другой вариант», - сказала Великая в беседе с Sport24.

С ее слов, сейчас различные федерации предлагают свои варианты, но в условиях ограниченного времени необходимо поторопиться с выбором.

«Можно было бы и голосование провести, но у нас очень большая страна и много спортсменов. В других странах такое бы было возможно быстро совершить, но у нас это займет достаточно длительное время. Еще нужно разобраться по каким критериям отбирать: чтобы мир знал или более современную, молодежную. Или патриотичную», - объяснила Великая.

Согласно вступившим в силу в декабре 2020 года двухлетним санкциям Всемирного антидопингового агентства (WADA), сборные России на чемпионатах мира и Олимпиадах должны будут выступать без каких-либо государственных символов и гимна.

Предложение заменить государственный гимн песней «Катюша» на международных соревнованиях было озвучено в январе. Выбор мелодии обсуждался в ходе заседания комиссии спортсменов Олимпийского комитета России. Также обсуждались и другие варианты музыкального сопровождения, включая современные мелодии.