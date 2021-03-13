CAS объяснил запрет на использование «Катюши» вместо гимна России на соревнованиях
Комиссия Спортивного арбитражного суда (CAS) объяснила запрет на исполнение песни «Катюша» вместо гимна России на международных соревнованиях. По мнению CAS, запрет распространяется на любые песни, связанные с Россией или с ссылками на нее.
К тому же «Катюша» является патриотической песней, так как в ней «содержится призыв к солдатам защищать Родину», сообщает Inside the Games.
Согласно вступившим в силу в декабре 2020 года двухлетним санкциям Всемирного антидопингового агентства (WADA), сборные России на чемпионатах мира и Олимпиадах должны будут выступать без каких-либо государственных символов и гимна.
Предложение заменить государственный гимн песней «Катюша» на международных соревнованиях было озвучено в январе. Выбор мелодии обсуждался в ходе заседания комиссии спортсменов Олимпийского комитета России. Также обсуждались и другие варианты музыкального сопровождения, включая современные мелодии.