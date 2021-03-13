Медведев вышел в финал турнира ATP в Марселе

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл австралийца Мэттью Эбдена в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов ATP в Марселе. Соперник Медведева отказался от борьбы во втором сете из-за травмы при счете 6:4, 3:0 в пользу россиянина.

Матч с Эбденом стал для Медведева третьим в турнире. Ранее россиянин победил Егора Герасимова из Белоруссии (6:2, 6:4) и Янника Синнера из Италии (6:2, 6:4). В финале ему предстоит сразиться с французом Пьером-Югом Эрбером. Игра состоится в воскресенье, 14 марта.

Несмотря на исход турнира, 15 марта Медведев станет второй ракеткой мира. На начало 2021 года он уже смог одержать десять побед. Теннисист станет первым с 2005 года, кто войдет в топ-2 не из «большой четверки», в составе которой Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Роджер Федерер и Энди Маррей.