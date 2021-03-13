«Спартак» одержал победу над «Динамо» в московском дерби 22-го тура РПЛ

Футболисты «Спартака» одолели соперников из «Динамо» в московском дерби в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Динамо» в Покровском парке и завершилась со счетом 2:1.

Счет открылся на 20-й минуте голом игрока «Спартака» Павла Маслова в свои ворота. Следующие два мяча уже в ворота «бело-голубых» отправили Виктор Мозес (30-я минута) и Александр Соболев (с пенальти на 63-й минуте).

После встречи с «Динамо» «красно-белые» поднялись на второе место в турнирной таблице, набрав 41 очко. Столичный ЦСКА с 40 очками переместился на третью строчку. «Динамо» с 36 очками находится на пятом месте.

Следующий матч 18 марта футболисты «Спартака» проведут дома с екатеринбургским «Уралом». «Бело-голубые» в этот же день сыграют с «Краснодаром» в гостях.