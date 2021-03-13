Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт Спорт

«Спартак» одержал победу над «Динамо» в московском дерби 22-го тура РПЛ

Анна Касаткина
21:40 13.03.2021
После встречи с «Динамо» «красно-белые» поднялись на второе место в турнирной таблице, набрав 41 очко.
«Спартак» одержал победу над «Динамо» в московском дерби 22-го тура РПЛ
© Фото: РИА Новости
Читайте нас на:

Футболисты «Спартака» одолели соперников из «Динамо» в московском дерби в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Динамо» в Покровском парке и завершилась со счетом 2:1.

Счет открылся на 20-й минуте голом игрока «Спартака» Павла Маслова в свои ворота. Следующие два мяча уже в ворота «бело-голубых» отправили Виктор Мозес (30-я минута) и Александр Соболев (с пенальти на 63-й минуте).

После встречи с «Динамо» «красно-белые» поднялись на второе место в турнирной таблице, набрав 41 очко. Столичный ЦСКА с 40 очками переместился на третью строчку. «Динамо» с 36 очками находится на пятом месте.

Следующий матч 18 марта футболисты «Спартака» проведут дома с екатеринбургским «Уралом». «Бело-голубые» в этот же день сыграют с «Краснодаром» в гостях.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
20:00 Армия
Видео
Счет на минуты: как военнослужащие учатся спасать людей из-под лавин в Центре горной подготовки и выживания «Терскол»
18:28 Спорт
Россиянка Ступак взяла золото в масс-старте на финальном этапе Кубка мира по лыжным гонкам
17:28 В стране и мире
Видео
Столб дыма: новые кадры с места крушения самолета Ан-26 в Алма-Ате
16:55 Спорт
Видео
«Было очень тяжело»: тренер Большунова рассказал, как лыжнику удалось победить в масс-старте на этапе Кубка мира
13:49 Армия
Видео
В Главном Храме ВС РФ состоялась передача иконы войск РЭБ
Популярное
Популярное
Мясников рассказал о вирусе, который поразил 95% людей
Видео
Что мог позволить советский человек, живя в день всего лишь на 1 рубль
Врач рассказал, что съесть перед завтраком для быстрого похудения
Названы вирусы, способные вызвать рак
Видео
Елизавета II раскрыла подробности встречи с Юрием Гагариным
Видео
Большой светящийся шар: очевидцы сняли на видео неизвестный болид в Якутии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.