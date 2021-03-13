В FIS оценили победу лыжницы Ступак в масс-старте на этапе Кубка мира

Представитель России в Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Георгий Мнацаканов пожелал лыжнице Юлии Ступак сохранить хорошую форму до Олимпийских игр. Победу спортсменки в масс-старте на этапе Кубка мира он прокомментировал «Звезде».

«Она молодец. Она поддерживает нашу мужскую славу и доблесть в лыжном спорте, поэтому хочется пожелать ей всего хорошего, чтобы она до олимпиады хранила эту форму и показывала нам в дальнейшем такие же замечательные результаты», - сказал Мнацаканов.

Ступак одержала победу в масс-старте на 10 километров на финальном этапе Кубка мира в швейцарском Энгадине. Она финишировала с результатом 25 минут и 13,3 секунды.