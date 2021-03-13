«Спортсмены выдержат прессинг»: олимпийский чемпион прокомментировал запрет исполнять «Катюшу» вместо гимна на ОИ
Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Дмитрий Лапиков прокомментировал «Звезде» запрет Спортивного арбитражного суд на использование российскими спортсменами песни «Катюша» вместо гимна на Олимпийских играх в Токио летом 2021 года и в Пекине в феврале 2022 года.
В CAS при этом объяснили, что понятие «любой гимн, связанный с Россией распространяется на «любую песню, связанную с Россией или имеющую ссылки на нее».
«Это обострение и давление на наших спортсменов идет после 2014 года. Тогда с триумфом были выиграны Олимпийские игры. Всему миру показали, насколько у нас высокий уровень не только как у спортсменов, но и как у организаторов. То событие, которое произошло в 2014 году, связанное с Крымом, также влияет на нынешнюю ситуацию», - подчеркнул Лапиков.
По его словам, сейчас дело опять движется к Олимпиаде. И российских спортсменов хотят выбить из колеи, как считает Лапиков.
«Наши спортсмены духом сильные и выдержат этот прессинг и отстоят честь нашей державы», - заключил олимпийский чемпион.
При этом сообщалось, что Олимпийский комитет России (ОКР) продолжит поиск подходящей песни для замены национального гимна на международных соревнованиях.