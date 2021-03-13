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«Спортсмены выдержат прессинг»: олимпийский чемпион прокомментировал запрет исполнять «Катюшу» вместо гимна на ОИ

Виктория Ивашечкина
20:27 13.03.2021
По словам спортсмена, Россию таким образом хотят выбить из колеи.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: pixabay
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Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Дмитрий Лапиков прокомментировал «Звезде» запрет Спортивного арбитражного суд на использование российскими спортсменами песни «Катюша» вместо гимна на Олимпийских играх в Токио летом 2021 года и в Пекине в феврале 2022 года. 

В CAS при этом объяснили, что понятие «любой гимн, связанный с Россией распространяется на «любую песню, связанную с Россией или имеющую ссылки на нее».

«Это обострение и давление на наших спортсменов идет после 2014 года. Тогда с триумфом были выиграны Олимпийские игры. Всему миру показали, насколько у нас высокий уровень не только как у спортсменов, но и как у организаторов. То событие, которое произошло в 2014 году, связанное с Крымом, также влияет на нынешнюю ситуацию», - подчеркнул Лапиков.

По его словам, сейчас дело опять движется к Олимпиаде. И российских спортсменов хотят выбить из колеи, как считает Лапиков.

«Наши спортсмены духом сильные и выдержат этот прессинг и отстоят честь нашей державы», - заключил олимпийский чемпион.

При этом сообщалось, что Олимпийский комитет России (ОКР) продолжит поиск подходящей песни для замены национального гимна на международных соревнованиях.

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