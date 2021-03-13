Спорт Норвежский лыжник Клебо объяснил проигрыш Большунову в масс-старте на этапе КМ Виктория Ивашечкина По словам спортсмена, долгое время он думал, что сможет обогнать россиянина. © Фото: Федерико Модика, РИА Новости Читайте нас на: Норвежский спортсмен Йоханнес Клебо прокомментировал свое поражение россиянину Александру Большунову в масс-старте на 15 километров классическим стилем на этапе КМ в Швейцарии. «Я действительно думал, что долгое время все было хорошо. Я был в прекрасном состоянии, все было отлично, а затем Большунов сделал свой рывок», - подчеркнул Клебо, передает NRK. В субботу, 13 марта, Александр Большунов одержал победу в масс-старте на 15 километров классическим стилем на финальном этапе Кубка мира в швейцарском Энгадине. Норвежец пришел к финишу вторым. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика