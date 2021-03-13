Россиянка Ступак взяла золото в масс-старте на финальном этапе Кубка мира по лыжным гонкам
Второе место заняла норвежка Хейди Венг, третье - шведка Эбба Андерссон.
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Российская лыжница Юлия Ступак одержала победу в масс-старте на 10 километров на финальном этапе Кубка мира в швейцарском Энгадине. Она финишировала с результатом 25 минут и 13,3 секунды.
Второе место с отставанием на 7,1 секунду заняла норвежка Хейди Венг, бронзу взяла шведка Эбба Андерссон (+8,5 секунды).
Ранее победу в масс-старте на этапе Кубка мира на 15 километров одержал россиянин Александр Большунов.