Россиянка Ступак взяла золото в масс-старте на финальном этапе Кубка мира по лыжным гонкам

Российская лыжница Юлия Ступак одержала победу в масс-старте на 10 километров на финальном этапе Кубка мира в швейцарском Энгадине. Она финишировала с результатом 25 минут и 13,3 секунды.

Второе место с отставанием на 7,1 секунду заняла норвежка Хейди Венг, бронзу взяла шведка Эбба Андерссон (+8,5 секунды).

Ранее победу в масс-старте на этапе Кубка мира на 15 километров одержал россиянин Александр Большунов.